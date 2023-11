Oriana in uno show spagnolo svela perché ha lasciato Daniele

Durante una diretta su Twitch di una settimana fa, Daniele Dal Moro ha annunciato l’ennesima rottura con Oriana Marzoli e tra una bestemmia e un insulto ha detto di essere stato accusato di cose false. Ieri nel programma spagnolo Socialitè hanno intervistato l’ex gieffina, che ha dato la sua versione dei fatti.

Il conduttore ha fatto un rapido riassunto: “Questa è una rottura definitiva e infatti lei è tornata qui in Spagna. Lui intanto ha fatto delle dirette con un tono per nulla pacato e con degli insulti rivolti alla sua ex. Ha detto che lei ha un cecio in testa. Frasi non belle che non sono carine da sentire dopo una relazione durata un anno. L’atteggiamento della Marzoli invece è opposto. Lei si sta prendendo del tempo, non rinnega il passato, ma è dispiaciuta di aver sentito quello che dice Daniele. Il motivo della rottura? Non voglio parlare di infedeltà, ma piuttosto di terze persone. Infatti l’ex gieffina mi ha parlato di like, commenti, follow e anche scambi di numeri di telefono su Instagram“.

Estamos en publi, pero a la vuelta… #Socialité11N 😱Hablamos en exclusiva con Oriana Marzoli y carga contra Daniele Dal Moro tras su ruptura. ¿Le ha sido infiel el italiano? #oriele pic.twitter.com/kOeEK9Aeaw — SOCIALITÉ (@socialitet5) November 11, 2023

Oriana Marzoli: “Come può dirmi parole così forti?”

In collegamento telefonico la Marzoli ha parlato della fine della storia con Dal Moro: “Giovedì ho lasciato casa sua con le mie valigie da 32 kg e sono tornata in Spagna. Anche se non lo dicevo, ma c’erano cose che non mi piacevano. Infedeltà? Oddio voglio credere di no, o meglio, io non ho visto nulla con i miei occhi, però c’erano altri dettagli molto spiacevoli. Altre cose con una ragazza e anche di più. – ha continuato Oriana – Come ho reagito alla sua diretta? Non mi piace nulla, non ho gradito quello che sta facendo, l’atteggiamento e le parole che ha usato. Piango in casa e mi chiedo come può dire cose così forti. Lui dice che non ho dato dimostrazioni? Ho lasciato mia mamma, la mia casa, il mio lavoro e gli amici, tutto e sono andata in Italia per stare con lui“.

Quindi è finito tutto per dei like e dei follow? Se così fosse allora Daniele non ha tutti i torti quando dice: “Posso avere delle amiche senza volermele sc****e?”