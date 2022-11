Oriana, i suoi ex sono identici a Daniele e Antonino: “Ancora innamorata di uno di loro”

Dopo una settimana passata a limonare e a farsi le “coccole” sotto le coperte, sabato notte Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno litigato. La spagnola ha scoperto che il suo amico speciale era andato da Giaele De Donà a dirle di avere ‘paura’: “Tu vai da una a cui piaci e le dici che hai paura di me? Le hai detto che io sto correndo troppo. Ma non sei coerente. Se hai paura non ti ficchi nel mio letto. Le hai detto che eri impaurito perché io avrei detto che sei il mio uomo. Se hai paura di me non mi chiedi di dormire insieme. E io non ho mai detto che sei il mio fidanzato“.

A buttare benzina sul fuoco di questa discussione c’ha pensato Giaele, che in teoria (ma non in pratica) avrebbe deciso di comportarsi solo da amica con Antonino per non rischiare il divorzio dal milionario Bradford Beck. La De Donà infatti ha rivelato a Spinalbese che Oriana le avrebbe confessato di essere ancora innamorata del suo ex fidanzato. E in tema di ex, i telespettatori del GF Vip si sono accordi di una certa somiglianza…

piangendo per gli ex di oriana che sono rispettivamente la copia uno di antonino e l’altro di daniele#GFVip pic.twitter.com/HgI84FfTV0 — 🍂 (@B1693) November 20, 2022

gli ex di oriana uguali a daniele e antonino sono tra le cose più divertenti dell’edizione #gfvip pic.twitter.com/DzUGfo7DGj — ً ً (@maIam3nte) November 20, 2022

Oriana e i dubbi di Antonino: “So che è ancora innamorata dell’ex fidanzato”.

Spinalbese ha confidato i suoi dubbi a Sarah Altobello: “Io non vorrei portare alle lunghe questa discussione, ma ho sentito delle cose che lei va a dire. Quindi questa volta mi sono detto ‘ok, per la prima volta forse è meglio se prima vedo e ho le prove’. Tanto domani in puntata faranno vedere se è successo qualcosa. Lei l’altro giorno a Giaele ha detto ‘no perché io sono ancora presa dal mio ex’. Io mi sono detto che non può fare così come fa con me se è ancora innamorata. Che sia ancora legata al suo ex ci sta, visto che sii è lasciata da 3 mesi, ma allora non può fare certe cose qui dentro. Quindi per questo aspetto domani la puntata per vedere se ho ragione“.

La versione di Oriana però è diversa: “Voi non avete capito, lei ha detto a lui che io sono ancora presa per il mio ex. Sì ha detto che io sono innamorata ancora. Io non ho mai detto che amo ancora il mio ex fidanzato. Ho raccontato delle mie storie passate e dei tradimenti. Ho detto anche che ero venuta qui sperando di dimenticare tutto, ma è diverso dal dire che sono innamorata. E poi io cerco di chiarire con lei ma poi vedo incoerenza. Perché gli ha dovuto dire della cosa del mio ex? A volte, non capisco“.

Una cosa è sicura: la puntata di stasera sarà incentrata su questo triangolo: Antonella, Oriana e Giaele.