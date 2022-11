Oriana è stata con un finalista de L’Isola dei Famosi: “L’ho lasciata poche settimane fa, lei mi ha bloccato”

Oriana Marzoli ha avuto un po’ di flirt con ragazzi italiani ed è uno dei motivi per cui parla così bene la nostra lingua. L’ultimo che ha avuto (e che è durato fino a poche settimane prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip) è stato con un finalista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Non uno a caso ovviamente, ma proprio Luca Daffrè, il modello veneto.

Luca, archiviata l’esperienza da naufrago a L’Isola dei Famosi, è tornato a posare per vari brand e proprio oggi ha rilasciato un’intervista a FanPage dove ha parlato di Oriana.

“È iniziato tutto da Instagram, con uno scambio di messaggi. C’è stata sin da subito una bella intesa, ma abbiamo avuto poco tempo per conoscerci. Lei era a Madrid, è venuta un paio di volte a Milano. Io per lavoro non riuscivo mai a raggiungerla. Devo dire che era iniziata bene, ma è durata poco. Lei è partita subito in quarta, non me la sono sentita di continuare. […] Ho deciso di chiuderla io un paio di settimane prima che entrasse nella Casa. Tra l’altro non lo sapevo neanche, non mi aveva mai parlato del GFVip. Mi aveva detto che era in Italia per vedere una sua manager. Perché non mi ha detto del GFVip? Non so dirti il motivo, può anche essere che lo abbiano deciso all’ultimo”.