Oriana e Luca Onestini si piacciono, Signorini svela tutto: “Quello che ho visto”

Nella casa del GF Vip potrebbe sbocciare un flirt davvero inaspettato. Dopo essere stata sedotta e abbandonata da Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli potrebbe aver puntato un altro vippone, Luca Onestini. Ad aver notato strani movimenti è stato proprio il conduttore del programma, Alfonso Signorini. Durante il daytime del 5 dicembre Alfonso ha chiamato Oriana e Luca in confessionale ed ha fatto una rivelazione ad Onestini: “Finita con Antonino ho visto che hai avuto modo di fare degli apprezzamenti su Luca ho visto. Cosa hai detto? Se non te lo ricordi bene te lo dico io. Hai detto che è un gran pezzo di gnocco. mentre lui faceva la doccia tu hai fatto dei complimenti. Eh me lo sono guardato bene e ho visto. hai capito Luca?“. Onestini ha reagito benissimo ed ha ricambiato i complimenti: “E io ricambio assolutamente, perché anche lei è una gran pezzo di …“.

Ospite a Casa Chi Alfonso Signorini ha dichiarato che secondo lui Onestini starebbe già puntando la Marzoli. Il conduttore del GF Vip ha anche raccontato un aneddoto bislacco sulla bella spagnola e il coinquilino.

“Nikita non prevedeva questa sbandata nei confronti di Luca. Di Onestini dicono che è un calcolatore. Però nei reality italiani ha sempre dimostrato un suo standard di comportamento. Anche con Ivana non si è mai dato a smancerie e comportamenti di quel tipo. Poi non so cosa faccia nei reality in Spagna.

Certamente Luca è un grande professionista dei reality. Lui conosce bene la macchina e la sa guidare. Non so quanto interesse abbia per Nikita, la preferita del pubblico. Adesso però secondo me lui guarda già ad Oriana. Sta puntando lei. C’è stato un episodio molto carino. Oriana – che è una molto seduttiva – era davanti alla specchiera e guardando Luca gli ha chiesto ‘senti mi prude il didietro, mi puoi dare una grattata?’. Qui la seduzione ad armi scoperte. Allora lui cosa ha fatto? Luca ha preso una spazzola e le ha grattato il punto in questione. Lei però furbescamente gli ha detto ‘ma tu sai di chi è quella spazzola?’. La spazzola era proprio di Nikita. Questo è il massimo della sceneggiatura”.