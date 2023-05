Oriana e Elenoire litigano al compleanno di Signorini: volano paroloni e urla

Il Grande Fratello Vip 7 è finito da due mesi, ma i vipponi non ne vogliono sapere di smettere di regalarci dinamiche. Ieri sera durante il compleanno di Alfonso Signorini due gieffine hanno litigato. Durante la diretta Instagram di Giacomo Urtis si sono viste Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi accanto durante il taglio della torta e le due sembravano battibeccare. La spagnola ha gridato: “Amore tu mi leccavi il se**ere fino a due giorni fa! E …. il mio fidanzato!” E la Ferruzzi ha risposto:”Ma chi ti ha mai ca**ta?!” . Nello stesso istante anche Matteo Diamante stava facendo una live: “Oddio qui c’è una clip, no! Stanno litigando la Marzoli e Elenoire“.

Poco dopo nella diretta di Urtis la Ferruzzi (che di recente ha parlato di baci con Daniele Dal Moro) ha raccontato l’accaduto a Giacomo: “Allora mi ha detto ‘vado io davanti’. Io le ho detto ‘ma dove ca**o vuoi andare che sei una...’”. A quanto pare la catfight sarebbe partita per il posto durante la foto con la torta di Alfonso Signorini.

Che meraviglia, queste due bionde sono le vere regine del GF Vip 7. Qui c’è arte, maestria, sapienza, sacrificio, professionalità.

“Daniele e Oriana? Vediamo quanto durano i servizi fotografici. Io non ho mai creduto in nessuna coppia. Sono tutte coppie spinte e false. Sono coppie per fare soldi, per fare tv, per le fotografie. Credo in Antonella e in Edoardo perché li ho visti io nascere. Ero presente. E ti posso dire che in loro c’era interesse da parte di entrambi. Nelle altre coppie non esiste nulla di tutto questo. Sono tutte baggianate, cose mirate ad altro”.

Daniele appena è uscito mi ha chiamata immediatamente la sera stessa che è uscito dalla Casa. Ci siamo sentiti al telefono per un po’ di volte. Doveva venire a Milano ma non è mai venuto. Una cosa che ha fatto e che è molto strana, io sono andata all’evento di fine produzione del Gf a Roma c’era anche lui. Mentre Oriana è venuta a salutarmi, io non la conoscevo perché ero già uscita dalla Casa, si è venuta a presentare, lui non è venuto nemmeno a salutarmi. Allora se io come dici tu sono una tua amica, perché non sei venuto a salutarmi? Non ne ho idea. Non me lo so spiegare. Poi il giorno di Pasqua mi hai scritto anche auguri”.