Oriana e Daniele si sono lasciati? Lei interviene

Da stamani hanno iniziato a circolare dei rumor su una presunta crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I pettegolezzi si sono ingigantiti e qualcuno ha anche parlato di ‘storia giunta al termine’. La notizia ha fatto il giro del web ed è stata riportata da diversi siti, facendo scoppiare il caos su Twitter.

Anche Pipol Gossip ha riportato le voci sui due gieffini: “Dal Moro e Marzoli stanno attraversando un momento di crisi? Secondo i rumors, i due che si sono innamorati durante l’ultima edizione del Grande Fratello VIP, pare stiano attraversando uno dei momenti più bui del loro amore. Parrebbe addirittura che Oriana, per il momento, non vorrebbe più sapere nulla della relazione con Dal Moro. Questa crisi potrebbe incidere con il ritorno di lei in Spagna? Sarà vero tutto questo? Ovviamente è necessario utilizzare il condizionale e aspettare la risposta dai diretti interessati. Voi cosa ne pensate?“.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in crisi? L’ex gieffina interviene per smentite i rumor.

Il ciclone venezuelano ha tranquillizzato i suoi follower. Oriana in una serie di storie ha spiegato che è tutto ok e che sui social sono state scritte delle cavolate.

“Comunque ragazzi veramente sto leggendo delle cavolate in queste ore. Non capisco nemmeno perché escono. Guardate che è tutto ok. Tutto, tutte le domande che mi state facendo, la risposta è che va tutto bene. Adesso torno in Italia, martedì farò un servizio fotografico, tutto benissimo. – ha continuato la Marzoli – State tranquilli e sereni che le cose che si dicono in queste ore non sono vere affatto. Sui social hanno scritto cose non vere, è tutto ok e la mia vita continua benissimo. Tutto sta andando uguale a come quando sono uscita dal Grande Fratello Vip”.