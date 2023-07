Oriana e Daniele si sono lasciati di nuovo, la reazione di Antonella

Oriana e Daniele si sono lasciati di nuovo e sì, vi prometto che questa è l’ultima volta che ve ne parlo.

Dallo scorso 4 aprile – giorno in cui si sono rivisti al termine del Grande Fratello Vip – la venezuelana e il veneto si sono lasciati pubblicamente tre volte: il 28 maggio con tanto di pianto in diretta su Twitter, il 3 luglio (“fra me e Oriana è finita senza margine di ritorno“) e oggi, 10 luglio.

Oriana piange in diretta su Twitter per la rottura con Daniele e fa una richiesta ai fan https://t.co/9hze9QdrdG #Oriele #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 28, 2023

La reazione di Antonella

In realtà non ho ben capito il motivo che ha portato all’ennesima rottura fra i due e sinceramente neanche me ne frega, se ho fatto questo articolo è solo per la reazione che ha avuto Antonella Fiordelisi.

L’ex vippona – che a sua volta è tornata single dopo la rottura con Edoardo Donnamaria – saputa la notizia ha inviato un messaggio su WhatsApp a Daniele Dal Moro invitandolo a non lasciarsi con Oriana Marzoli perché altrimenti “quelli son contenti”. E per “quelli” secondo la ricostruzione del Twitter, intendeva gli Incorvassi.

Daniele mostra i messaggi privati di Antonella in diretta #oriele #orianistas #donnalisi #incorvassi ‘non ti lasciare con Oriana che quelli (i corvi) sono contenti) pic.twitter.com/uc738Cd3bj — Obey (@seinafalsa) July 10, 2023

Oriana e Daniele si sono lasciati, le parole di lei

I due potrebbero essere già tornati insieme non appena questo articolo andrà online quindi la credibilità di queste parole lascia il tempo che trova, nel dubbio, questo è ciò che ha detto Oriana.

“Purtroppo le cose non sono sempre come in un film. È la vita reale. Nessuno vuole nessuna guerra. Infatti io non voglio dire neanche il nome di nessuno. Io sto bene e voglio continuare la mia vita. Ragazzi non succede niente! Io non ho nessun problema e non voglio nessuna guerra. Ero innamorata di questa persona. Tutto l’amore è stato vero. Il rapporto è stato vero. Mi ero innamorata veramente. Non ha funzionato. Io ho fatto di tutto”.