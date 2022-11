Oriana e Daniele si scontrano: “Non accetto le tue scuse, non mi fido, non ti parlerò più”

Oriana Marzoli ieri sera, messa di fronte ad una scelta fra Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro, ha scelto l’ex di Belen e il bel veneto non l’ha presa benissimo.

Al termine della puntata la venezuelana è andata da Daniele e gli ha chiesto scusa qualora si fosse sentito preso in giro da lei, ma quello che doveva essere un ramoscello d’ulivo si è trasformato in un vero e proprio scontro.

“Nominami sempre, mi faresti il più grande regalo” – ha attaccato Daniele – “Io non ti parlerò più! Per me questo teatrino fra me te e Antonino era quello che volevi, te lo dico seriamente. Ti ho chiesto espressamente di lasciarmi fuori da queste dinamiche. Io ovviamente non è che non voglio essere inserito in nessuna dinamica, altrimenti me ne sarei rimasto a casa mia. Ma non voglio che mi inseriate in queste dinamiche di M e questa è una dinamica di M. Ora è inutile che mi chiedi scusa, perché secondo me lo hai fatto a posta. Dici che mi apprezzi ma per quale motivo se neanche abbiamo mai parlato? Non ti ho raccontato niente della mia vita, del mio passato. Solo perché ti sto simpatico? Bah. Secondo me non sei onesta, io non vedo neanche onestà in te”.