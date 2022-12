Oriana e Daniele si riavvicinano, lei svela un segreto su Antonino e si dichiara: “Sei bellissimo, mi piacevi”

Durante la sua prima settimana nella casa del GF Vip Oriana Marzoli ha rivelato di essere interessata sia a Daniele Dal Moro che ad Antonino Spinalbese (e i due ricambiavano). Il bel veneto però si è sfilato subito da questo triangolo e così il ciclone spagnolo è finito con Antonino. La Marzoli e Spinalbese però sono durati quanto un gatto in tangenziale, perché dopo aver passato delle notti sotto al piumone, lui l’ha scaricata aggrappandosi alla prima scusa.

Dopo due settimane di litigate, ieri sera – complice il Santero – Oriana e Daniele hanno chiarito e si sono addirittura abbracciati e scambiati dei baci sulla guancia. Dal Moro ha detto di non aver mai provato vera antipatia per la coinquilina e lei si è subito sciolta. La vippona ha anche confidato a Daniele un segreto su Antonino, che le avrebbe chiesto di raccontare una bugia.

“Io mi sono trovata con te dal primo giorno. Antonino nemmeno mi guardava. Io parlavo con te all’inizio e ci trovavamo bene. Quando tu non mi chiedevi più nulla a me dava fastidio.

Poi tu ti sei incavolato e io mi ero baciata con lui. Mi dispiace per tutto quello che è successo. Quando ho pianto dopo aver litigato con te… io sono sensibile anche se faccio la forte. Quando ho litigato con te mi sono chiusa in confessionale e ho pianto.

Io rimango male, perché non volevo discutere con te, te lo giuro. Tu mi piacevi! Te lo giuro su mia mamma. Ero appena entrata e uscivo da una situazione schifosa. So che ci sei rimasto male quando ti ho detto che se mi ero avvicinata a te era solo per indispettire lui. Ma non sai la verità. Antonino mi chiedeva di dirti che io mi ero avvicinata a te per ingelosire lui. Sarah e Luciano lo sanno. E infatti per questo che Luciano lo chiamava burattinaio.

E poi quando mostri le tue emozioni sei bellissimo! Io sono troppo felice di aver chiarito con te. Non so perché ma quando mi sei vicino… mi stai molto simpatico. Tu pensavi che io ti odiassi, non è vero!”