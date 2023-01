Oriana e Daniele, scoppia la lite e lui urla: “Hai preso 3 pali! Ne trovo a centinaia come te”

Dopo la puntata del GF Vip di ieri sera Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno avuto una discussione nata dal fatto che il bel veneto ha messo in guardia la spagnola da Nicole Murgia: “Guarda che lei prima mi ha detto ‘tu vuoi le persone vere e poi ti baci Oriana’. Ti ha dato della falsa e tu la tieni come amica! Svegliati e guarda chi sono i tuoi amici. Solo di me ti puoi fidare” La Murgia ha negato e ha spiegato che la sua frase aveva un altro senso (tesi appoggiata anche da altri gieffini) e Oriana ha deciso di credere a lei.

La scelta della Marzoli ha mandato su tutte le furie Dal Moro e i due hanno iniziato a litigare, anche se il fulcro della catfight è passato da Nicole al loro rapporto. I due si sono accusati reciprocamente di non avere abbastanza interesse e il botta e risposta è andato avanti per un’ora.

“Tu dice che a me non frega nulla? Lo pensi te! – ha detto Daniele – Contano i fatti e come mi comporto con te da 100 giorni. I tuoi fan ti hanno detti che ti puoi fidare solo di me qui dentro. Tu sei andata con Antonino, poi avevi interesse per Luca, se fossi stato un altro col cavolo che ti baciavo dopo! Tu al posto mio mi avresti dato un calcio nel didietro. Io ti ho solo detto che da adesso avremmo dovuto giocare a modo mio. Perché non sei nella posizione di pretendere nulla! ” Oriana ha rispedito le accuse al mittente: “Ma cosa dici? Dopo la seconda notte insieme il giorno dopo mi hai ignorata?! Questo non è avere interesse. Cosa avrei dovuto fare? La verità è che non sei interessato tu. Io ho anche pianto tra le tue braccia e non so piangere per finta”.

Oriana scatena la furia di Daniele.

Il primo match della discussione tra Dal Moro e la Marzoli è finito con lei che se n’è andata via e si è messa a scherzare con i suoi amici. Daniele non ha preso bene la reazione dell’amica speciale ed ha iniziato a sparlare di lei con Antonella, Nikita e Davide.

Il veneto poi ha deciso di tornare all’attacco ed ha chiesto alla vippona di parlare nuovamente: “Mi sono scordato di dirti una cosa. Sei una falsa! Perché tu credi a Nicole e stasera festeggiavi che era rimasta, ma a letto con me dicevi altro! Mi hai detto che per te era indifferente che uscisse lei o Dana, che non ti fregava nulla. Che falsa che sei, stai negando non ci credo“.

Anche in questo caso però la spagnola ha preferito non replicare e se n’è andata, ma lui ha cominciato a gridare: “La regina delle false! Le maschere cadono e una persona come te nella vita non farà nulla. Ti dispiace che non ti ho più baciata? Sai perché? I tuoi baci non li voglio! Sai una come te quante ne trovo in giro? A centinaia! Tanto di due di picche ne hai già presi tre, vediamo quanti ne prendi ancora“.

Dal Moro e la sceneggiata in cortiletto.

La parte più cringe della furia di Daniele è arrivata con il terzo match, quando lui è tornato in cortiletto da Antonella, Davide e Tavassi. Dal Moro ha incominciato a gettarsi a terra e a gridare: “Ragazzi ha negato! Vi giuro le comiche. Lei dice che in Spagna al GF sc***no e fanno di tutto. Ma qualcuno le dice che siamo in Italia?! Mi stava mentendo in faccia, volevo strapparmi i capelli e urlare ‘nooo non farlo’. Datemi una cicca che sto impazzendo. Sta ragazza quanto è falsa? Per un gioco si vendono l’anima, queste si strapperebbero l’anima per due follower de me*é*a. Che sfi**te. Ma l’onestà e i valori non contano nulla? Per un gioco questa svende la sua persona. Qualcuno le dice che quando esce dal GF resta Oriana che salta da un fosso all’altro?! Non è che esce e diventa Lady Gaga“.

Edoardo Tavassi ha dato voce anche ai miei pensieri: “Ma sei ubriaco? Tu stasera stai proprio impazzendo, ti devi tranquillizzare“.

Daniele è fuori controllo #GFVip — Ildubbioesistenziale (@Ildubbioesiste1) January 17, 2023