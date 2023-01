Oriana e Daniele non si trattengono più e si chiudono nell’armadio

Dopo mesi di tensione finalmente Daniele Dal Moro si è lasciato andare con Oriana Marzoli e lunedì notte i due sono finiti sotto le coperte. Il rapporto tra i due gieffini però è tutt’altro che stabile, perché lei non sembra del tutto indifferente a Luca Onestini e lui alla minima incomprensione si allontana. Nonostante tutto Dal Moro per adesso ha intenzione di viversi questo flirt: “Visto anche il nostro rapporto nelle ultime settimane, ho deciso di essere un po’ meno netto. Voglio vivermi questa cosa con lei più alla leggera. Lei ha un carattere positivo e qui dentro mi aiuta a strappare un sorriso a passare dei momenti leggeri. […] Con lei sto bene, ma questo non vuol dire che mi fidi. So che spesso gioca, ma ho visto anche dei lati belli“.

Non solo sotto le coperte, i due si sono anche chiusi nell’armadio e ieri le immagini sono andate in onda nel daytime del GF Vip (al minuto 7:00). E proprio dell’armadio Daniele ne ha parlato con Wilma, che però è rimasta perplessa: “Quale armadio? Dove vi siete chiusi? Ma l’armadio in camerona? Chissà se lo fanno vedere lunedì“.

Oriana Marzoli, le parole su Daniele e i dubbi per Nicole.

La spagnola in confessionale ha parlato del legame con Daniele: “Questo feeling con Daniele c’è sempre stato dall’inizio, mica da adesso. Lui mi interessa ed è ovvio, però cavolo, se piace ancora alla mia amica (Nicole) mi freno un po’. Se a lei questa cosa le dà fastidio a me dispiace“.

Non mancano però le lamentele anche da parte di Oriana: “Si arrabbia e mi va bene però oggi gli ho detto che se un mio comportamento non gli va bene deve dirmelo in privato. Invece lui va dai suoi amici e davanti a tutti dice le cose su di me. Questo non mi piace troppo. Se una persona a cui tengo fa una cosa che non mi sta bene non la umilio davanti a tutti. Gli avevo chiesto di non farlo e lui continua“.