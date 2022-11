Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi hanno duramente litigato in questi giorni.

Lui ha accusato la venezuelana di essere una donna superficiale e di essere alla ricerca solo di uomini con la tartaruga scolpita. “Hai scelto l’uomo facendo la conta, guardi solo chi ha gli addominali” – ha sbottato il Tavassi – “Preferisco essere brutto e intelligente che come te“.

Edoardo Tavassi ha anche rincarato la dose urlandole contro: “Hai capito che per essere cagata devi fidanzarti con qualcuno, altrimenti chi te se caga? O ti fidanzi o di non si parla“, lasciando senza parole Oriana. Sotto accusa non solo il rapporto con Antonino Spinalbese, ma anche l’amicizia con Antonella Fiordelisi. “Se lei c’aveva tre follower col cavolo che era amica tua! A me non mi freghi e mai mi fregherai“.

Oriana contro Tavassi: “Che persona di M, è cattivo!”

Poco dopo il duro litigio Oriana Marzoli si è confidata con la sua amica Antonella Fiordelisi e – visibilmente toccata – ha sbroccato contro Edoardo Tavassi. “Non mi deve neanche guardare, che persona di M che è! Lui è cattivo, non io! Lui parla di reality ma ne ha fatti due in tre mesi! Ha appena finito L’Isola dei Famosi ed è entrato qua!“.

Queste nuove entrate sì che sanno come farci intrattenere.

CHE PERSONA DI MERRRRRDA

