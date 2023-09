Oriana contro l’ex fidanzato: “Smettila di usarmi”, poi fa una dedica a Daniele

In questi giorni sta facendo molto rumore l’abbandono di Oriana Marzoli dal Gran Hermano Vip in Spagna.

Inizialmente si credeva che la venezuelana avesse abbandonato il gioco, ma poi ha specificato di non aver mai detto di volerlo fare. Ergo? È stata cacciata. Notizia confermata anche dallo stesso Daniele Dal Moro che via Instagram ha scritto: “Oriana Marzoli non ha abbandonato il Gran Hermano Vip, ma è stata cacciata per volontà della produzione […] sicuramente prenderemo provvedimenti legali”.

Ora la Marzoli è tornata a Verona dove convive con Dal Moro (!) ed è anche tornata in possesso dei profili social dato che ha già caricato una storia contro l’ex fidanzato, Ivan Gonzalez, senza però fare il suo nome. Questo perché Ivan, ieri, è andato in tv a parlare male di lei: “Non mi sorprende che si sia arresa, è durata tantissimo, lì riconosco Oriana, ha molto carattere e molto temperamento, parla molto, ma bisogna sapersi comportare, soprattutto con le persone che lavorano“.

Parole che non sono andate giù alla Marzoli che via Instagram ha sbottato:

“Mi mandano video di persone che vanno in tv per parlare del mio falso abbandono […] consiglio a queste persone, prima di parlare male di me, di guardare il video vero che il programma ha. Quello integrale: da quando entro in confessionale a quando esco per parlare con gli addetti alla produzione, per poi rientrare in casa per provare le prove del ballo settimanale […] non è mai uscita dalla mia bocca la frase ‘voglio abbandonare il reality’”.