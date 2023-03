Oriana contro Daniele che si rifiuta di dormire con lei

Daniele Dal Moro è un ragazzo molto particolare e infatti non vuole dormire insieme a quella che sarebbe a tutti gli effetti la sua compagna. Oriana Marzoli per questo motivo c’è rimasta molto male e quando lui le ha detto “va bene, dormiremo insieme la notte del tuo compleanno“, la venezuelana non l’ha presa affatto bene.

Daniele non vuole dormire con Oriana: “Ti concedo una notte al compleanno, basta che…” https://t.co/gJ1X58XU3c — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 8, 2023

“Così, non è possibile. Voglio festeggiare il mio compleanno felice, non dicendo “oggi sto bene con lui, ma domani non chi lo sa”. O uno che mi dice: “dai allora va bene, dormiamo insieme per il tuo compleanno”, come se fosse un regalo per me! È un regalo per me dormire con te?”.

E ancora:

“Preferisco uno come il mio ex fidanzato, lui mi scriveva appena si svegliava, mi chiamava prima di andare a dormire, mi scriveva durante la giornata, mi veniva a vedere, mi portava a mangiare anche dopo la palestra. Quel ragazzo voleva stare con me. Tutti i giorni. Forse non ci vedevamo una volta o due alla settimana, ma di sette giorni, vederlo cinque giorni va bene. Trovava sempre un piccolo momento per stare insieme, anche dopo quattro anni”.

Oriana che non si capacita di come Daniele non voglia dormire con lei.