Oriana cambia look dopo il Grande Fratello e riceve un regalo inaspettato da Daniele

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono la coppia più chiacchierata dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e questo perché all’interno della Casa i due erano tutto fuorché una coppia.

Il bel veneto ha infatti più volte detto di “voler aspettare fuori” ed a quanto pare è stato di parola, dato che – da quando Oriana è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip – i due non si sono staccati un attimo.

Uscite romantiche a Roma, cene di gruppo con gli spartani e Giulia Salemi, notti in albergo. In questi giorni la venezuelana si è anche ritagliata del tempo per rifarsi il look e questo è il risultato: un nuovo biondo e via le extensions.

Oriana, il regalo di Daniele

Durante l’ultima loro cena Daniele Dal Moro le ha regalato a sorpresa anche un mazzo di rose rosse. Un regalo inaspettato che ha una spiegazione: il mazzo è composto da 18 rose, come 18 sono stati i giorni che Oriana è rimasta in Casa dopo l’uscita di Daniele.

Dentro la Casa il mantra di Daniele era “non mi fidooo”, mentre fuori si comporta da fidanzato amorevole.

Sono bellissimi insieme e questo è indubbio, ma a questo punto mi viene spontaneo dirlo a me: di Dal Moro – in questo caso specifico con Oriana – non mi fido.