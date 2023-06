Oriana a Supervivientes fa il girarrosto e Daniele commenta

Oriana Marzoli – al contrario di ogni aspettativa – è riuscita a restare 24 ore consecutive in Honduras e questo fatto è stato sottolineato e festeggiato anche dal conduttore.

Come successo a Nikita Pelizon quando è stata ospite a L’Isola dei Famosi, anche Oriana Marzoli ha dovuto affrontare alcune sfide, come quella celebre del girarrosto che, per sua fortuna, ha pure vinto.

SONO TROPPO FIERAAAA DI QUESTA TATINAAAA BEBÈ SEI UNA FORZA DELLA NATURAAA #oriele#ORIANAMARZOLIXSVpic.twitter.com/NXmOGeG7IF — MDT (@MameDia99110874) June 15, 2023

Di questa prova la venezuelana ne aveva parlato ancor prima di sbarcare, mentre stava facendo la quarantena in albergo.

“Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona. Se salterò dall’elicottero? Ok va benissimo e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono e le farò volentieri. L’unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos ho dei brutti ricordi. Per il resto non vedo l’ora di partire”.

Oriana Marzoli a Supervivientes fa il girarrosto e Daniele Dal Moro commenta

Daniele Dal Moro ha di nuovo seguito la puntata di Supervivientes in diretta su Twitch e più volte si è congratulato con la sua “Bebè”, sempre fortissima in ogni prova fisica. “Toma! Sono contento che abbia vinto, almeno è contenta anche lei! Brava Bebè!”