Orian Ichaki dopo La Talpa torna in Israele, ma rimane bloccata in un bunker a causa dei razzi

Orian Ichaki è una modella israeliana che ha raggiunto la notorietà in Italia grazie alla sua partecipazione come Madre Natura a “Ciao Darwin”. Il suo carisma ha attirato l’attenzione degli autori di “La Talpa”, che l’hanno successivamente coinvolta nel cast del programma. Recentemente, Ichaki ha preso la decisione di disattivare i suoi profili social per dedicarsi completamente alle riprese del reality show.

Le registrazioni di “La Talpa” si sono concluse pochi giorni fa, e Orian ha deciso di tornare in Israele per visitare la sua famiglia. Tuttavia, poco dopo il suo arrivo, la situazione è degenerata a causa di un attacco dell’Iran contro Israele, che ha lanciato centinaia di missili. Questo attacco ha portato alla chiusura dello spazio aereo israeliano, bloccando l’entrata e l’uscita dal Paese.

L’Iran ha rivendicato i missili lanciati, minacciando Israele di ulteriori attacchi con armi più potenti nel caso in cui il Paese decidesse di rispondere. Il Ministro della Difesa iraniano, Aziz Nasirzadeh, ha dichiarato che gli attacchi sono stati considerati legittimi e ha avvertito che la reazione iraniana sarebbe stata più dura se il regime sionista avesse continuato le sue azioni. Ha anche sottolineato la disponibilità dell’Iran a impiegare missili con tecnologia avanzata e maggiore potere distruttivo in caso di una risposta israeliana.

Nonostante la situazione precaria, Orian Ichaki ha rassicurato i suoi follower tramite Instagram, condividendo una foto in quella che sembra essere un bunker. Ha voluto far sapere che sta bene, nonostante le circostanze. L’autore di “La Talpa”, Marco Salvati, le ha inviato un messaggio di sostegno virtuale, esprimendo la sua preoccupazione e affetto in questo difficile momento.

La situazione attuale in Israele evidenzia un contesto di tensione e incertezza, che ha colpito anche le vite di persone come Orian Ichaki, ora bloccata nel suo Paese d’origine in un momento di crisi. La sua presenza sui social, sebbene limitata, rappresenta un segnale di speranza e resilienza in un periodo così complesso.