Orgogliosi per la nuova terapia contro il linfoma mantellare

La nostra azienda è attiva nella ricerca e sviluppo da 150 anni, specializzandosi in oncologia dal 1974. Oggi siamo lieti di annunciare che pirtobrutinib, una nuova terapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma mantellare, è ora disponibile in Italia. Questo raro tumore del sangue colpisce circa 860 italiani ogni anno, principalmente anziani. Elias Khalil, presidente e amministratore delegato di Lilly Italy Hub, ha presentato questo importante traguardo durante una conferenza stampa a Roma, dove ha discusso i progressi nella cura della malattia.

Khalil ha sottolineato l’importanza di garantire l’accesso a questa terapia innovativa, evidenziando che la collaborazione con le associazioni dei pazienti, i medici e le istituzioni è fondamentale in questo processo. Lilly si impegna attivamente a migliorare la qualità della vita dei pazienti in diverse aree terapeutiche e oggi segna un nuovo capitolo nella lotta contro le malattie oncoematologiche. Negli ultimi dieci anni, l’azienda ha visto un notevole sviluppo di nuove terapie e soluzioni che possono migliorare la vita dei pazienti.

Pirtobrutinib rappresenta un passo avanti significativo per i pazienti affetti da linfoma mantellare, offrendo una nuova speranza e opportunità di trattamento. Khalil ha espresso la sua soddisfazione per questo progresso, indicando che l’obiettivo dell’azienda è quello di trovare soluzioni per quei pazienti che desiderano trascorrere più tempo con le loro famiglie e vivere una vita piena. L’impegno di Lilly non si limita solo allo sviluppo di farmaci, ma si estende anche all’assistenza ai pazienti e alla costruzione di reti di sostegno.

In un contesto di continua evoluzione nella ricerca oncologica, l’arrivo di pirtobrutinib offre una nuova speranza ai pazienti e alle loro famiglie, contribuendo a migliorare gli esiti clinici e la qualità della vita. Lilly continuerà a investire in ricerca e sviluppo per garantire che i pazienti possano accedere a trattamenti innovativi e migliorare la loro vita quotidiana. La conferenza stampa ha rappresentato un’importante occasione per evidenziare i progressi compiuti e le future sfide nel settore oncologico.