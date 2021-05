Combattere la cecità con un concorso che premia le idee più innovative per la realizzazione di prototipi di retina umana funzionanti. E’ quello che sta facendo il National Eye Institute (NEI) 3-D Retina Organoid Challenge (NEI 3-D ROC 2020), un concorso a premi da un milione di dollari progettato per generare retine umane coltivate in laboratorio da cellule staminali. Gli organoidi sviluppati per la competizione imiteranno la struttura, l’organizzazione e la funzione della retina umana e anche il tessuto fotosensibile nella parte posteriore dell’occhio. Un’iniziativa che si pone l’obiettivo di accelerare la scoperta di nuovi trattamenti per i 285 milioni di persone con una disabilità visiva, di cui 39 milioni non vedenti.

Perché è importante la ricerca

In molti casi, cecità e diminuzione della capacità visiva sono il risultato di malattie che danneggiano la retina che, se meglio comprese, potrebbero essere trattate o richiedere interventi per fermare la degenerazione o fornire protezione alle cellule vitali rimanenti. Un limite nel promuovere la ricerca sulla retina è che il tessuto oculare non è immediatamente disponibile per studiare i processi patologici e testare nuove terapie. Tuttavia, i ricercatori di biologia della retina hanno sviluppato metodi per far crescere modelli di retina 3-D in vitro da cellule staminali pluripotenti indotte e cellule staminali embrionali umane. Sono in corso varie sperimentazioni ma finora nessuna riesce a replicare la complessità e la funzionalità della retina umana.

L’ obiettivo della ‘gara’

Dunque, i tentativi per comprendere e curare le malattie retiniche che riducono la vista come la degenerazione maculare legata all’età e la retinopatia diabetica sono limitati dalla mancanza di modelli di tessuto. Le “mini-retine” sviluppate nell’ambito di questa competizione replicherebbero la complessità e la funzionalità della retina umana e fungerebbero da piattaforma per studiare le cause alla base delle malattie retiniche, testare nuove terapie farmacologiche e fornire una fonte di cellule per il trapianto. Un organoide retinico è simile a una retina umana, ma viene coltivato in laboratorio a partire da cellule staminali. Gli scienziati possono utilizzare gli organoidi della retina per studiare le malattie degli occhi e i trattamenti.

Le tre fasi del concorso

Nella prima edizione del 3-D ROC 2017 (nella quale si premiava l’idea) sono stati assegnati $ 90.000 ad un ricercatore dell’Università del Maryland, nella contea di Baltimora, per il suo concetto di serigrafia dei neuroni retinici a strati che imitano la struttura della retina umana. Per la seconda edizione del concorso si richiedeva la generazione di prototipi di organoidi 3-D e la dimostrazione che funzionano come modelli di malattia o strumenti di screening dei farmaci. “Purtroppo, a causa della pandemia ci sono stati dei rallentamenti e per questo abbiao deciso di estendere la sfida ad una terza fase con una scadenza finale al 1 ° giugno 2022”, spiega Steven Becker, direttore associato del National Eye Institute. Con questa nuova fase l’idea è quella di sfruttare i progressi nella bioingegneria, nella tecnologia delle cellule staminali, nella microfluidica, nel bioprinting e in altri campi per generare sistemi 3-D che aiutino ad identificare nuovi trattamenti sviluppando terapie personalizzate per i pazienti.

Tutti i team di ricerca che intendono partecipare possono iscriversi entro ottobre 2021 inviando un abstract, i dati preliminari e un elenco dei membri del team. I risultati saranno presentati poi a giugno del 2022.