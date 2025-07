Organoidi in laboratorio: il futuro della salute umana

La ricerca scientifica nel campo della medicina continua a fare progressi significativi grazie all’innovazione tecnologica. Presso l’Istituto di biomedicina di Eurac Research a Bolzano, è stato avviato uno studio sugli organoidi, piccole strutture tridimensionali che replicano parti di organi umani a partire da cellule staminali.

Questi organoidi, che possono essere inseriti in microchip specializzati, consentono ai ricercatori di analizzare la crescita cellulare e la reazione a farmaci e stimoli esterni. Questo approccio mira a facilitare lo studio di malattie e la sperimentazione di trattamenti in un contesto etico, evitando l’uso di modelli animali, non consentito in Alto Adige.

Le dimensioni ridotte degli organoidi non compromettono la loro funzionalità; infatti, riescono a simulare il comportamento di tessuti come quello cerebrale, cardiaco e midollare. Grazie a questa tecnologia, i ricercatori possono riprodurre condizioni patologiche, testare terapie e valutare le risposte individuali, con maggiore precisione rispetto a metodi precedenti.

Lo sviluppo degli organoidi cerebrali è particolarmente avanzato e offre opportunità per approfondire la comprensione di malattie complesse, come il morbo di Parkinson. Come sottolinea Francesca Pischedda, questa ricerca si concentra sulla scoperta dei meccanismi molecolari alla base di tali malattie.

Un ulteriore aspetto innovativo è l’ingegnerizzazione degli organoidi su chip, che permette di monitorare l’attività elettrica delle cellule e di controllare l’ambiente circostante, simulando il funzionamento degli organi all’interno del corpo umano. I ricercatori, come Paolo Cesare, sono entusiasti delle potenzialità di questa tecnologia, che si sta ampliando oltre il cervello, includendo studi su tessuti del midollo spinale e del cuore.