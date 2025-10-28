Orfeo Week a Lodi: Cultura e Musica in Rassegna Unica

Dal 22 al 30 novembre, Lodi ospiterà l’Orfeo Week, un festival ideato dal controtenore Raffaele Pe e dal suo ensemble La Lira di Orfeo. Questa quarta edizione del festival celebra il mito di Orfeo, creando un dialogo tra musica, filosofia, letteratura, scienza e arte visiva. Il programma include diversi ospiti di spicco, come Alessandro Baricco, Valeria Solarino, Gloria Campaner e Gino Cecchettin.

Il clou della rassegna sarà la prima italiana dell’opera barocca “Ambleto” di Francesco Gasparini, che si terrà il 30 novembre al Teatro alle Vigne. Dopo il successo a Vienna, l’opera sarà presentata in forma semi-scenica, con Raffaele Pe nel ruolo del principe danese e la regia di Ilaria Lanzino.

Il festival inizierà con “Oltre le colonne d’Ercole”, un reading musicale a tema viaggio, vedrà anche Giovanni Antonini e il suo ensemble “Il Giardino Armonico” unire barocco e modernità. Tra le iniziative di divulgazione, ci sarà il racconto di Edoardo Prati ispirato a “L’Incoronazione di Poppea” di Monteverdi e un viaggio accessibile al grande pubblico nell’”accordatura” dell’universo con l’astrofisica Ersilia Vaudo. Alessandro Baricco farà una lectio dal titolo “Breve storia eretica della musica”, mentre un concerto-riflessione dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne coinvolgerà Gino Cecchettin.

Orfeo Week si rivolge anche ai giovani, con laboratori e incontri che stimolano la formazione artistica, includendo attività come “Falstaff. Burattini e burle!” e masterclass di canto e violino barocco. L’arte visiva avrà un ruolo importante grazie al progetto “Atlas Abda”. Il festival intende rendere la cultura un bene comune e stimolare la partecipazione attiva della comunità.