Orecchiette con le cime di rapa con la ricetta originale pugliese

La ricetta delle orecchiette con le cime di rapa è un classico della Puglia. Pochi ingredienti per un piatto tipico davvero strepitoso: prepariamola insieme!

Non potete lasciare la Puglia senza aver assaggiato le orecchiette alle cime di rapa. Le massaie preparano questo caratteristico formato di pasta rigorosamente a mano a una velocità che ha dell’incredibile e ve ne renderete presto conto se provate a farle a casa.

Per realizzare questo piatto basteranno pochissimi ingredienti: farina, acqua, cime di rapa, aglio e peperoncino ed è incredibile come combinati insieme diano vita a un piatto così buono! Che ne dite, andiamo in cucina? Ecco a voi la ricetta delle orecchiette con le cime di rapa!

Orecchiette con le cime di rapa

Come preparare la pasta con cime di rapa

Come prima cosa impastate la farina con l’acqua e un pizzico di sale. Il risultato dovrà essere un panetto liscio e omogeneo che lascerete riposare sotto una ciotola capovolta per 15-30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, dividete l’impasto in piccole parti e lavorandolo con le mani dategli la forma di filoncini di 1 cm di diametro. Con l’aiuto di un tagliapasta ricavate dei tocchetti di 1 cm quindi con un coltello seghettato strisciate ciascun pezzetto verso di voi sulla spianatoia e rigiratelo sul vostro pollice. Avrete tenuto così delle orecchiette. Mondate ora le cime di rapa. Rimuovete il gambo con l’aiuto di un coltellino e lavate le foglie sotto acqua corrente. Portate a bollore abbondante acqua salata quindi tuffate le cime di rapa. Quando avrà ripreso il bollore, aggiungete anche le orecchiette. Nel frattempo scaldate una padella con tre cucchiai di olio e fate insaporire l’aglio tritato con il peperoncino. Aggiungete quindi i filetti di acciughe in padella e lasciate che si sciolgano, poi spegnete la fiamma. A parte, in una seconda padella, scaldate abbondante olio e aggiungete la mollica di pane raffermo sbriciolata con le mani, fatela dorare per qualche minuto facendo attenzione a non bruciarla, poi tenete da parte. Quando le orecchiette saranno pronte, lo sanno anche le cime di rapa. Non dovrete fare altro che scolarle con una schiumarola direttamente nella padella con dell’olio e farle saltare qualche minuto a fuoco vivo per insaporire aggiungendo un mestolino di acqua di cottura al bisogno. Infine impiattate e completate i piatti con una manciata di pane croccante.

Ed ecco una videoricetta molto simile alla nostra preparazione:

Conservazione

Consigliamo di consumare al momento il primo piatto pugliese. Sconsigliamo la congelazione in freezer.

