Mazara Del vallo è piena di cittadini che da 17 anni supportano Piera Maggio e cercano la verità su Denise Pipitone. Purtroppo c’è anche qualcuno che ha qualcosa da nascondere o che non ha piacere che i giornalisti indaghino. Una settimane fa la troupe di Chi L’Ha Visto è stata aggredita e minacciata ‘vi osserviamo state attenti‘ e questa volta è toccato ai giornalisti di Ore 14.

Un uomo è uscito per strada e si è scagliato contro gli inviati del programma di Infante: “Andatevene, dovete andarvene perché altrimenti io vi ucciderò. Mi avete stancato, dovete andare via da qui [parole incomprensibili]. Non mi importa nulla. Capite? Perché io vi ucciderò. Via da qui, ci avete stancato. Non ci credete che vi posso uccidere? Appena vi vedrò qui vicino arriverò, cavoli vostri. Io non ho nulla da perdere, vi avviso“.

La domanda è: se uno non ha nulla di cui aver paura perché deve reagire con botte e minacce?

Milo Infante: la solidarietà ai giornalisti di Ore 14.

“Cercare la verità su Denise a Mazara può essere pericoloso. Aggredito l’inviato di Ore 14. Solidarietà e affetto al nostro Fadi. Ore 14 Rai2 è anche questo. Cercare in strada le notizie e ottenere botte e minacce. Questo signore sarà denunciato anche se dice che non ha nulla da perdere.

Sempre grazie invece a Mazara del Vallo e ai suoi fantastici abitanti che ci hanno accolto con affetto e disponibilità”.

