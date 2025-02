Ordini Accumulati Superano i 133 Miliardi di Euro

Il ministero del Tesoro ha emesso un nuovo buono del tesoro pluriennale a 15 anni, raccogliendo ordini per 133 miliardi di euro, principalmente da investitori istituzionali. Questo nuovo Btp scadrà nel 2040 con un rendimento annuo lordo del 3,942%, mentre il prezzo è fissato a 99,375 euro. Il tasso di rendimento del Btp è del 3,85%, suddiviso in due cedole semestrali. Le banche coinvolte nel collocamento includono Barclays, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley e Nomura. L’alta domanda per questa emissione è attribuita alle rendite elevate del debito pubblico italiano, che lo rendono attraente per gli investitori.

Inoltre, il Ministero dell’Economia sta preparando l’emissione del Btp Più, rivolto a piccoli risparmiatori per diversificare la base di detentori del debito pubblico. Questo nuovo titolo, disponibile dal 17 febbraio, avrà una durata di 8 anni e si propone di allungare le scadenze del debito. Il Btp Più seguirà un modello simile al Btp Valore e offrirà la possibilità di rimborso anticipato, mantenendo l’interesse per chi intende detenere il titolo fino alla scadenza.

Sebbene le elevate rendite possano rappresentare una sfida per il bilancio dello Stato, in quanto possono trasformarsi in nuovo debito, esse garantiscono una facile accessibilità ai fondi sui mercati finanziari. Il Btp Più è progettato per attrarre maggiormente i risparmiatori, che possono beneficiare di una maggiore flessibilità e della crescita delle cedole nel tempo.