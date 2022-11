Ordine TSRM PSTRP Roma, gli obiettivi della Lista “Sinergia”

Riceviamo e pubblichiamo un testo di presentazione della Lista “Sinergia” che si presenta a guidare l’Ordine TSRM PSTRP di Roma e Provincia per il prossimo quadriennio 2023 – 2026. Le elezioni si svolgeranno il 16, 17, 18 e 19 dicembre presso la sede dell’Ordine di Roma.

«A dicembre 2021 dal confronto, dall’esperienza, dall’unità di intenti, maturati nel percorso di implementazione del sistema ordinistico, delle 19 commissioni di albo dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Roma e provincia, nasce il progetto “Sinergia”. Al fine di dare ampia attuazione alle intenzioni del legislatore con la legge n. 3 del 2018, i presidenti delle Cda, in accordo e in rappresentanza delle stesse, muovono i primi passi perseguendo il principio di maggiore rappresentatività, e 19 professioni vengono tutte incluse nel progetto. Le idee, le proposte, le criticità da affrontare, i punti di forza da sostenere, le problematiche da risolvere, che tutte le Cda hanno raccolto nel loro percorso ordinistico, sia come esperienza diretta dei presidenti nei rapporti con CDO dell’ordine, sia come esperienze degli iscritti con l’istituzione Ordine, sono stati il seme che ha dato vita al “progetto” ancor prima che ad un programma, da realizzare, prima che da scrivere.

Nasce così la lista Sinergia ispirata e guidata dal principio di tutela dei bisogni e della salute del cittadino che individua la sua mission in una rappresentanza politica delle professioni sul territorio, tale da costituire una presenza attiva e costante in tutti i contesti comunali, regionali e nazionali in cui si trattano temi del settore sanitario, socio sanitario e socio assistenziale. Punti fermi del progetto Sinergia sono quelli di un’amministrazione trasparente, che garantisca il pieno accesso ad atti e capitolati di spesa, di una efficiente gestione economica, con l’utilizzo razionale delle risorse economiche, il tutto attraverso lo sviluppo di una comunicazione efficace tale da facilitare l’accesso degli utenti alla vita dell’ordine. Il professionista iscritto rappresenta per Sinergia la linfa vitale da cui prendere forza e a cui rivolgere il proprio operato, non solo attraverso un accesso facilitato alle informazioni con un flusso documentale chiaro e semplice , ma con risposte immediate ai suoi bisogni, garantendo una vigilanza sul territorio, in collaborazione con i servizi ispettivi, per contrastare l’abusivismo professionale.

“Sinergia”vuole realizzare protocolli di intesa con le associazioni tecnico scientifiche, istituire tavoli di concertazione con gli atenei presenti sul territorio di Roma, nonché diffondere tra gli studenti le informazioni utili per una maggiore conoscenza del sistema ordinistico, perché tutelare la professione vuol dire anche promuoverne la crescita. Nelle professioni, per le professioni, con le professioni, un gruppo di professionisti sanitari uniti da obiettivi condivisi, spinti dalla voglia di cambiamento e sostenuti dai valori derivati dall’esperienza, con coraggio e sinergia si presentano alle elezioni per il rinnovo del CDO dell’ordine di Roma e provincia. “Sinergia” non solo una lista, ma un vero cambiamento per il futuro delle professioni che afferiscono all’Ordine Tsrm e Pstrp di Roma e provincia».