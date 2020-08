“Sa in quanti hanno perso la vita nel D-Day, il giorno dello sbarco in Normandia? Sono morti 2.500 soldati, mentre qui nella bergamasca le vittime di Covid-19 sono state 6mila, con 30 decessi fra i medici e 6 tra i dottori di famiglia”. Una strage che “potrebbe ripetersi, da noi come altrove”. Ma “chi non ha vissuto qui non ci crede”, e così fra il personale scolastico c’è ancora chi esita a sottoporsi a un semplice test sierologico. E’ amara la riflessione di Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, che attraverso l’Adnkronos Salute lancia un appello a docenti e operatori: “Aderite alla campagna di screening“, perché “quello che è successo da noi non va dimenticato”.

