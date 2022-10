Ordine degli psicologi apre un’istruttoria su Gegia per quello che ha detto a Marco Bellavia

Si complica sempre di più la posizione di Gegia, che ieri sera ha rischiato di uscire al televoto flash contro Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti. Nei giorni scorsi infatti la comica si è rivolta più volte in modo inopportuno a Marco Bellavia e per questo diversi utenti (tra cui qualche psicologo) e Veronica Satti hanno contattato l’Ordine degli psicologi: “Ci stiamo muovendo. Insieme ad altre persone che si occupano di salute mentale, stiamo facendo un esposto all’Ordine degli Psicologi del Lazio per radiarla dall’albo“.

Ordine degli Psicologi apre un’istruttoria.

Poco fa l’agenzia Dire ha dichiarato che l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha aperto un’istruttoria su Gegia: “Sono state inviate all’Ordine diverse segnalazioni da parte di privati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo, come da prassi, verrà aperta un’istruttoria. La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede “vari mesi”, nei quali la Commissione dovrà valutare il caso che, ribadisce l’Ordine, ‘verrà sicuramente affrontato‘”.

Queste sono solo alcune delle frasi dell’attrice che hanno fatto infuriare i telespettatori: “Ragazzi ma questo qui è pazzo, matto è proprio malato. […] Statte zitto ascolta me non parlare. Ora non c’ho voglia di farti da psicologa. Ho fame non mi importa nulla di sapere che hai avuto! Su stai zitto oggi Marco dai. Io ti dò un consiglio da psicologa e amica, non parlare che peggiori le cose adesso“.

Le giustificazioni di Gegia: “Io l’ho accolto nel mio letto”.