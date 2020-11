Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha emanato un’ordinanza finalizzata a evitare “il cosiddetto struscio” e a “limitare la presenza di pubblico nelle strade e piazze cittadine nei giorni e nelle fasce orarie in cui, per comportamenti consuetudinari, è particolarmente elevato il rischio di assembramento”. L’ordinanza prevede la chiusura al pubblico in tutti i venerdì, i sabati e le domeniche, nonché nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 18 alle ore 22, di corso Garibaldi e relative piazze e traverse, via Traiano comprese le aree circostanti l’Arco, piazza Roma e via Annunziata (spazio antistante l’ingresso di Palazzo Mosti).

