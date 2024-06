ORCOW Kit di Sostituzione Accessori for aspirapolvere Compatibile con IRobot Roomba I Series I7 I7+ I3 I4 I8 E5 E6 J7 J7+ Plus Robotics Home Appliance (Color : Set 1)

69,92€

(as of Jun 15, 2024 19:30:26 UTC – Details )

Prezzo:





Kit di ricambio per aspirapolvere compatibile con IRobot Roomba I Series I7 I7+ I3 I4 I8 E5 E6 J7 J7+ Plus Robotics Home Appliance

Compatibile con aspirapolvere iRobot Roomba i7, i7+, i3, i3+, i4, i6, i6+, i8, i8+, Plus, E5, E6, E7, j7 (7150), j7+ (7550). Questo set si adatta perfettamente e facile da installare.

Materiale: le parti di ricambio della spazzola sono realizzate con materiali di alta qualità ed ecologici per garantire prestazioni ottimali e uno stile di vita più sano. È un buon aiuto per mantenere la tua casa veramente pulita e migliorare la qualità dell’aria compatibile con la tua famiglia.

[Doppie spazzole in gomma multisuperficie] Gli estrattori incorporano un design del battistrada in gomma resistente che afferra e rompe i detriti da qualsiasi tipo di pavimento.

[Filtro ad alta efficienza] Mantiene compatibile con le prestazioni di pulizia di roomba riducendo l’infiltrazione di polvere.

Colore: come da immagine.

Materiale: plastica.

Contenuto della confezione:

2 paia di spazzole principali.

6 elementi filtranti HEPA.

6 pennelli per bordi.

6 viti.

1 cacciavite.

1 spazzola per la pulizia

