Orban vedrà Trump in Florida dopo vertice NATO

– Il primo ministro ungherese Viktor Orban incontra l’ex Presidente americano Donald Trump: l’appuntamento è in agenda per oggi a Mar-a-Lago, in Florida, presso la lussuosissima residenza del tycoon. L’anticipazione arriva dal New York Times, che cita un funzionario della campagna elettorale di Trump e una persona informata della questione vicina all’ex presidente.

L’incontro, previsto dopo il vertice NATO a Washington, segue la contestata “missione di pace” che Orban ha tentato passando per Kiev, Mosca e Pechino nei giorni scorsi. Un viaggio che non è stato visto di buon occhio in ambienti europei, perchè non compativile con i compiti della presidenza di turno della Ue.

C’è da dire che Donald Trump è sempre stato un sostenitore di Orban ed anche il leader ungherese ha sempre sostenuto pubblicamente la rielezione di Trump. I due si sono anche incontrati in Florida lo scorso mese di marzo.

“Viktor Orban è il premier dell’Ungheria e fa ciò che ritiene più opportuno. Non è che decidiamo noi quello che deve fare“, ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del vertice NATO, precisando “certo non va in rappresentanza dell’Unione europea”.

“Noi non dobbiamo interferire nella campagna elettorale americana. – ha sottolineato il titolare della Farnesina – Le relazioni transatlantiche sono una delle stelle polari della nostra politica estera. Noi siamo amici e alleati degli Stati Uniti, indipendentemente da chi è stato, chi è e chi sarà il presidente americano”.