Orban e la Giustizia: Il Caso Ilaria Salis

Eva Henger difende il premier ungherese Viktor Orban, elogiando le sue politiche di sicurezza e ordine, e afferma che l’Ungheria è ora “più pulita e sicura”. Pur non avendo votato per lui, Henger ne riconosce i meriti, pur considerandone eccessive alcune leggi, in particolare quelle contro i diritti LGBTQ+. Smentisce inoltre che Orban sia un fascista o un dittatore. Riguardo a Ilaria Salis, Henger esprime posizioni dure, sostenendo che la donna non avrebbe dovuto uscire di prigione dopo un arresto per aggressione ai militanti neonazisti, e afferma che debba affrontare conseguenze severe.

Henger sottolinea che l’aggressione subita da un padre di famiglia, descritta nei video, non ha ricevuto adeguata visibilità in Italia. Nata nel 1972 a Győr, Henger ha un passato sportivo e artistico: ha vinto il titolo di “Miss Teen Ungheria” nel 1989, lavorando successivamente come modella. La sua carriera è decollata con Riccardo Schicchi, che l’ha introdotta nel settore dei film per adulti, diventando una delle stelle più famose. Ha diretto una parte della sua carriera verso la televisione e ha partecipato a programmi di intrattenimento come “L’Isola dei Famosi”.

Dopo un grave incidente stradale nel 2022, che ha portato alla morte di una coppia di anziani, Henger ha riportato gravi ferite, ma si è detta fortunata che sua figlia non fosse in auto con lei. Attualmente vive tra Italia e Ungheria, gestendo attività imprenditoriali e mantenendo i diritti su un archivio privato di film.