Orario TV e programma regate 3 e 4

Il 28 settembre 2024, alle 00:35, Luna Rossa si prepara ad affrontare Ineos Britannia nelle terza e quarta regate della Louis Vuitton Cup 2024. Dopo la prima giornata, che si è conclusa con un pareggio di 1-1, le imbarcazioni tornano a competere nel mare di Barcellona, in vista dell’America’s Cup 2024, dove sfideranno New Zealand, attuale campione. Luna Rossa ha superato in semifinale American Magic, mentre Ineos Britannia ha eliminato Alinghi.

Nella prima gara della finale della Louis Vuitton Cup, Luna Rossa ha dimostrato una netta superiorità, conquistando il primo punto con una vittoria. Tuttavia, Ineos ha reagito nella seconda regata, sfruttando le condizioni favorevoli e ottenendo un vantaggio minimo che è riuscita a mantenere fino al traguardo. Questa competizione si svolge al meglio di 13 sfide, e per vincere la finale è necessario aggiudicarsi 7 regate.

Il programma delle regate prosegue con due nuovi incontri oggi e continuerà con altre date stabilite: domani, 29 settembre, e successivamente l’1, il 2, il 5 e il 6 ottobre. L’evento, che rappresenta un’importante tappa verso l’ambita America’s Cup, è un appuntamento da non perdere per gli appassionati di vela.

La finale sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it, ogni giorno alle 14:00, fino a sabato 5 ottobre. Gli appassionati e i tifosi potranno così seguire tutte le fasi di questa emozionante competizione, che promette di offrire spettacolo e adrenalina.

Luca Rossa e Ineos Britannia stanno offrendo una gara avvincente, e il punteggio attuale lascia gli spettatori in trepidante attesa per le prossime sfide. Con l’obiettivo di raggiungere l’America’s Cup, i team sono pronti a dare il massimo per ottenere la vittoria e mettere alla prova le loro abilità in mare.

L’America’s Cup rappresenta un traguardo ambito per i velisti e la Louis Vuitton Cup si configura come un’importante piattaforma di qualificazione. Non resta che attendere le nuove emozionanti regate di oggi e dei prossimi giorni.