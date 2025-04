Orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Dopo le fatiche europee, l’Inter torna in campo in Serie A, volando al Dall’Ara di Bologna per affrontare i rossoblù nella 33esima giornata del campionato. La squadra di Inzaghi arriva da un pareggio 2-2 contro il Bayern Monaco, che le ha permesso di qualificarsi per le semifinali di Champions League. Il Bologna, invece, cerca riscatto dopo la sconfitta contro l’Atalanta e vuole riprendere la corsa per un posto in Europa, attualmente distante solo due punti.

La partita tra Bologna e Inter è programmata per oggi, domenica 20 aprile, alle ore 18. Le probabili formazioni vedono il Bologna schierato con un 4-2-3-1: Ravaglia in porta; Holm, Beukema, Lucumì e Miranda in difesa; Freuler e Aebischer a centrocampo; e Orsolini, Fabbian e Ndoye a supporto dell’unica punta Castro. L’allenatore è Italiano.

L’Inter dovrebbe schierarsi con un 3-5-2: Sommer tra i pali; Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto a centrocampo; Correa e Lautaro Martinez in attacco. L’allenatore è Inzaghi.

La partita sarà visibile in diretta sui canali SkySport e su Dazn, con la possibilità di seguirla anche in streaming tramite la piattaforma di Dazn, l’app SkyGo, e NOW. I nerazzurri cercheranno di consolidare la loro posizione in campionato, mentre il Bologna punta a tornare alla vittoria e mantenere vive le speranze di qualificazione in Europa.