Orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Big match al Maradona per l’undicesima giornata di Serie A, dove il Napoli capolista affronta l’Atalanta. Questa partita è particolarmente significativa per il tecnico napoletano Conte, che desidera valutare le vere ambizioni della sua squadra dopo la recente vittoria convincente contro il Milan, conclusasi con un 2-0 a San Siro.

L’Atalanta, invece, non ha intenzione di rallentare la propria corsa. La squadra bergamasca arriva da una vittoria sofferta contro il Monza e cerca tre punti fondamentali per mantenere la posizione nella zona Champions League. Il match è programmato per oggi, domenica 3 novembre, con inizio alle 12.30.

Le probabili formazioni per la partita sono già state annunciate. Il Napoli scenderà in campo con un modulo 4-3-3, con Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera nella difesa; McTominay, Gilmour o Lobotka e Anguissa a centrocampo; e Politano, Lukaku e Kvaratskhelia in attacco. L’allenatore è Conte. D’altra parte, l’Atalanta si presenterà con un 3-4-1-2, con Carnesecchi tra i pali; Djimsiti, Hien e Kolasinac in difesa; Bellanova, De Roon, Ederson e Ruggeri a centrocampo; e Samardzic e Lookman a supporto dell’attaccante Retegui. L’allenatore è Gasperini.

Il match Napoli-Atalanta sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn, come tutti gli incontri di Serie A. Gli utenti possono anche guardare la partita in streaming tramite l’app e la piattaforma web di Dazn, accessibile anche su smart TV.

Questo incontro rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con il Napoli voglioso di confermare la propria leadership e l’Atalanta determinata a rimanere competitiva nella corsa per la Champions League. Con le assenze e le incertezze che caratterizzano ogni partita, questo confronto promette di essere avvincente e ricco di emozioni.