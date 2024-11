Orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Dopo il trionfo in Champions League contro l’Arsenal, l’Inter si prepara ad affrontare il Napoli in un incontro fondamentale per il campionato. Il match si svolgerà questa sera, 10 novembre, alle 20.45, a San Siro, e rappresenta un test importante per le ambizioni di entrambe le squadre nella corsa allo Scudetto.

Dopo undici giornate di campionato, la situazione in classifica è molto serrata: il Napoli, reduce da una sconfitta contro l’Atalanta, è attualmente al primo posto con 25 punti, mentre l’Inter insegue in seconda posizione con 24 punti. Questo incontro potrebbe rivelarsi cruciale per la lotta al titolo, considerando anche la rivalità tra le due formazioni e il fatto che il Napoli è guidato dall’ex tecnico dell’Inter, Antonio Conte.

Le formazioni previste per la partita vedono l’Inter schierata con un modulo 3-5-2, con Sommer in porta e una difesa composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo troviamo Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, mentre in attacco giocheranno Thuram e Lautaro. Dall’altra parte, il Napoli si presenterà in campo con un 4-2-3-1: Meret in porta, una linea difensiva formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. In mediana ci saranno Anguissa e Gilmour, mentre Politano, McTominay e Kvaratskhelia si posizioneranno dietro l’attaccante Lukaku.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, con collegamento a partire dalle 20.30, offrendo ai tifosi l’opportunità di seguire un incontro di grande importanza e carico di emozioni.

Questo scontro tra Inter e Napoli non è solo una sfida tra due squadre di vertice della Serie A, ma anche un confronto tra stili di gioco diversi e tecnici con una lunga carriera. La vittoria potrebbe significare un passo decisivo per le rispettive ambizioni, rendendo la partita un evento imperdibile per gli appassionati di calcio.