Orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

La Lazio è in trasferta in Europa, volando in Olanda per affrontare il Twente in una partita valida per la terza giornata di Europa League, che si svolgerà oggi, giovedì 24 ottobre. La squadra di Baroni attualmente guida la classifica generale con sei punti, frutto delle vittorie ottenute in trasferta contro la Dinamo Kiev e in casa contro il Nizza. D’altra parte, il Twente si trova fermo a due punti, ottenuti grazie ai pareggi contro il Manchester United e il Fenerbahce.

Il match è fissato per le ore 21 e le probabili formazioni delle due squadre sono le seguenti:

Per il Twente, previsto un modulo 4-2-3-1 con Unnerstall in porta; la difesa composta da Van Rooij, Hilgers, Bruns e Salah-Eddine; a centrocampo Regeer e Vlap; e in attacco Steijn, Van Wolfswinkel, Rots e Lammers, allenati da Oosting.

La Lazio, anch’essa con un 4-2-3-1, schiererà Provedel tra i pali; la linea difensiva sarà formata da Marusic, Gigot, Romagnoli e Pellegrini; in mediana Vecino e Rovella; e nel reparto avanzato Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro e Dia, guidati dall’allenatore Baroni.

La partita Twente-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e sarà visibile anche in streaming su Now e sull’app SkyGo. Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per la Lazio di consolidare la sua posizione nel girone e avvicinarsi alla fase successiva della competizione.