Orario, probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta, attualmente seconda in campionato dietro il Napoli, si prepara a sfidare lo Young Boys a Berna in una partita cruciale per entrambe le squadre. Gli svizzeri, con zero punti dopo quattro giornate di Champions League, hanno bisogno disperato di una vittoria per cercare di risalire la classifica. D’altra parte, l’Atalanta, con 8 punti accumulati finora, ha l’opportunità di mettere un piede negli ottavi di finale con un successo in trasferta.

La sfida si disputerà oggi, martedì 26 novembre, allo Stade De Suisse di Berna, con calcio d’inizio fissato per le 21:00. Le formazioni probabili delle due squadre sono le seguenti: lo Young Boys scenderà in campo con un modulo 4-4-2, schierando Keller in porta e una difesa composta da Blum, Benito, Lauper e Athekame. A centrocampo ci saranno Colley, Niasse, Ugrinic e Males, mentre l’attacco sarà formato da Ganvoula e Imeri, con l’allenatore Magnin a guidarli.

L’Atalanta, invece, adotterà un modulo 3-4-2-1, con Carnesecchi tra i pali e una retroguardia composta da Toloi, Hien e Koussonou. In mezzo al campo ci saranno Bellanova, Pasalic, De Roon e Ruggeri, mentre De Ketelaere e Lookman supporteranno Retegui in attacco. L’allenatore Gasperini sarà alla ricerca di una prestazione convincente per cercare di assicurarsi un posto negli ottavi di finale della competizione.

Il match tra Young Boys e Atalanta sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport, permettendo agli appassionati di seguire tutte le emozioni di questa importante sfida di Champions League. La Dea dovrà affrontare non solo la pressione di ottenere punti vitali per la qualificazione, ma anche la necessità di confermare il buon momento di forma che sta vivendo in campionato. Con le due squadre che hanno obiettivi molto diversi, la partita si preannuncia intensa e ricca di spunti interessanti. Gli sguardi saranno puntati sull’Atalanta, che cerca di consolidare la propria posizione nel girone, mentre lo Young Boys tenterà di riaprire le porte della qualificazione con un successo che gli permetta di rimanere nella corsa.