Orario, probabili formazioni e dove guardarla

L’Inter si prepara a tornare in campo per la Champions League dopo aver ottenuto una vittoria convincente in campionato con un perentorio 5-0 contro il Verona. I nerazzurri, sotto la guida di Simone Inzaghi, occupano attualmente il quinto posto in classifica con 10 punti e sono ancora imbattuti. Oggi, 26 novembre, affronteranno il Lipsia allo stadio San Siro. Il club tedesco, ancora a zero punti, ha avuto un inizio difficile in coppa, avendo subito 4 sconfitte su 4 partite, contro squadre come Atletico Madrid, Juventus, Liverpool e Celtic.

La partita si gioca stasera con inizio alle 21:00. Le probabili formazioni per questa sfida sono già state diffuse. L’Inter schiererà un modulo 3-5-2 con Sommer in porta; la difesa sarà composta da Pavard, De Vrij e Bastoni; a centrocampo ci saranno Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski e Dimarco; in attacco agiranno Lautaro e Taremi. Il tecnico Inzaghi sembra aver trovato una formazione solida e competitiva.

Dall’altra parte, il Lipsia scenderà in campo con un 4-4-2. Il portiere sarà Gulacsi, mentre la linea difensiva includerà Henrichs, Orban, Klostermann e Geertruida. A centrocampo ci saranno Nusa, Haidara, Kampl e Baumgartner, mentre il duo d’attacco sarà composto da Openda e Sesko. L’allenatore Rose avrà il compito di cercare di invertire la tendenza negativa in Champions e ottenere finalmente i primi punti.

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Gli spettatori potranno inoltre seguire l’incontro in streaming tramite SkyGo e NOW. Questa sfida rappresenta un importante test per entrambe le squadre: l’Inter cerca di continuare il suo cammino positivo, mentre il Lipsia ambitious di risollevarsi nel torneo europeo dopo un avvio decisamente sfavorevole. La prestazione odierna potrebbe essere cruciale non solo per il morale dei giocatori, ma anche per gli obiettivi stagionali di entrambe le formazioni.