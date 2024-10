Orario, probabili formazioni e dove guardarla in TV

La Roma è chiamata a un’importante rivincita nella decima giornata di Serie A, affrontando il Torino oggi, giovedì 31 ottobre, all’Olimpico. Dopo la sconfitta a Firenze, la situazione è delicata per il tecnico del Torino, Juric, che rischia l’esonero. Nonostante le pressioni, Juric ha mostrato fiducia durante la conferenza stampa pre-partita, ma una sconfitta potrebbe portare a un cambiamento inevitabile in panchina.

Il Torino arriva da una vittoria sul Como, ma sta attraversando un periodo complicato, che ha fatto scivolare l’allenatore Vanoli in classifica. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un risultato positivo per risollevare le loro sorti in campionato.

La partita è programmata per stasera, alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma. Le probabili formazioni vedono la Roma schierata con un 3-4-2-1: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Pisilli, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk, allenati da Juric. Dall’altra parte, il Torino opterà per un 3-5-2, con Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Masina; Sanabria e Adams, sotto la guida di Vanoli.

La partita Roma-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, disponibile sia sulla piattaforma in streaming sia tramite smart TV. Quest’incontro rappresenta un bivio importante per entrambe le squadre, con la Roma intenzionata a sfruttare il fattore campo per tornare a vincere e il Torino che cerca di risollevare il morale e la posizione in classifica.

In sintesi, un match cruciale per il futuro immediato di entrambe le squadre, con tensione e aspettative altissime da parte di allenatori e tifosi. La Roma deve dimostrare di essere all’altezza delle aspettative, mentre il Torino spera di consolidare un’inversione di tendenza dopo le recenti difficoltà. La vittoria, quindi, diventa non solo una questione di punti, ma anche di stabilità per gli allenatori e per il morale delle squadre.