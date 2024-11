Orario, probabili formazioni e dove guardarla in TV

La Juventus si prepara per la trasferta europea contro il Lille, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri, attualmente guidati da Thiago Motta, si trovano di fronte a una squadra francese che ha dimostrato un buon rendimento in questo torneo. Il Lille ha raccolto 6 punti, frutto di due vittorie iniziali e di una sconfitta casalinga contro lo Stoccarda nell’ultima partita. I francesi, infatti, hanno sorprendentemente battuto sia il Real Madrid che l’Atletico Madrid, dimostrando di essere un avversario temibile, specialmente tra le mura amiche.

La partita tra Juventus e Lille è in calendario per oggi, martedì 5 novembre, con inizio previsto alle 20.45. Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, il Lille schiererà un 4-2-3-1 con Chevalier in porta, Meunier, Diakite, Alexsandro e Gudmundsson in difesa, Andre e Gomes a centrocampo, mentre Zhegrova, Angel Gomes e Sahraoui supporteranno l’attaccante Jonathan David, che è anche un obiettivo di mercato per la Juventus nella prossima estate. Dall’altra parte, la Juventus scenderà in campo con un 4-3-3 che vedrà Di Gregorio in porta, una difesa composta da Cambiaso, Gatti, Kalulu e Cabal, e un centrocampo formato da Locatelli e Thuram. In attacco, Conceicao, Koopmeiners e Yildiz affiancheranno il centravanti Vlahovic.

La partita sarà visibile in diretta esclusiva sui canali Sky Sport ed è disponibile anche in streaming su Now e sull’app SkyGo. Entrambe le squadre, con la necessità di conquistare punti fondamentali per la qualificazione agli ottavi di finale, daranno il massimo per ottenere un risultato positivo. I bianconeri si trovano in una fase delicata della competizione e un successo in questa trasferta potrebbe rappresentare una svolta importante per il loro cammino in Champions League. Il Lille, dal canto suo, cercherà di sfruttare il fattore campo per mantenere vive le speranze di avanzare nella competizione.