Orario, probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Il Napoli di Antonio Conte è attualmente in corsa per il titolo e oggi, 21 dicembre, affronterà il Genoa a Marassi. La squadra partenopea occupa il secondo posto in classifica con 35 punti, a soli 2 punti dall’Atalanta, attualmente capolista. D’altra parte, il Genoa, allenato da Vieira, si trova al tredicesimo posto con 16 punti e cerca conferme dopo il pareggio ottenuto a San Siro contro il Milan, puntando a conquistare il settimo risultato utile consecutivo.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Genoa schiererà un 4-3-3 con Leali in porta, supportato da Vogliacco, Bani, Vasquez e Martin in difesa. Il centrocampo sarà composto da Thorsby, Badelj e Frendrup, mentre il trio d’attacco vedrà in campo Zanoli, Pinamonti e Miretti. Vieira ha confermato il suo undici titolare, lasciando Balotelli in panchina.

Il Napoli, sempre con il modulo 4-3-3, avrà Meret tra i pali, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera in difesa. Il centrocampo sarà guidato da Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre in attacco Conte punterà su Politano, Lukaku e Neres. L’allenatore azzurro dovrà fare a meno degli infortunati Buongiorno e Kvaratskhelia, ma mantiene la fiducia nella sua formazione.

Il match tra Genoa e Napoli sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e visibile anche su Sky grazie all’attivazione di “Zona Dazn” (canale 214). Questa partita rappresenta un’importante opportunità per il Napoli di accorciare le distanze dalla capolista, mentre il Genoa spera di ottenere un risultato positivo per consolidare la propria posizione in classifica e continuare la striscia di risultati utili. Entrambe le squadre hanno l’opportunità di dimostrare il loro valore sul campo e i tifosi sono ansiosi di vedere l’andamento di questo incontro di alta intensità. La sfida si preannuncia avvincente e ricca di emozioni, considerando l’importanza di ogni punto in palio in questa fase del campionato.