Orario, probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Dopo la storica semifinale di Champions vinta contro il Barcellona, l’Inter scende in campo in Serie A per cercare di avvicinarsi al Napoli nella lotta per lo scudetto. Oggi, 11 maggio, i nerazzurri affronteranno il Torino in trasferta nella terzultima giornata di campionato. Attualmente, l’Inter è seconda in classifica con 74 punti, a tre lunghezze dalla capolista Napoli, mentre il Torino occupa l’undicesimo posto con 44 punti.

Il match inizierà alle ore 18 e le probabili formazioni sono le seguenti:

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Vanoli.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Correa. Allenatore: Inzaghi.

La partita Torino-Inter sarà visibile su Dazn e su Sky tramite i canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Sarà disponibile anche in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e Now. Questa sfida rappresenta un’importante opportunità per l’Inter di mantenere viva la speranza di vincere lo scudetto, mentre il Torino cercherà di consolidare la propria posizione in classifica.

