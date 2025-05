Orario, probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

La corsa alla Champions League si intensifica con la partita Lazio-Juve, in programma oggi, sabato 10 maggio, allo stadio Olimpico. I biancocelesti affrontano la squadra dell’ex tecnico Igor Tudor; attualmente, sia la Juventus che la Lazio occupano il quarto posto con 63 punti, insieme alla Roma. A tre giornate dalla conclusione del campionato, questa sfida si rivela cruciale per determinare le posizioni finali e il quarto posto, ultimo disponibile per accedere alla competizione europea.

Per quanto riguarda le formazioni, la Lazio dovrà rinunciare a Tavares, mentre Pellegrini occuperà la fascia sinistra. In attacco, Dia è preferito a Pedro. La Juventus, di contro, dovrebbe schierare un trio d’attacco composto da Conceicao, Kolo Muani e Gonzalez.

Le probabili formazioni per il match, che avrà inizio alle 18, sono le seguenti:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceicao; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.

La partita Lazio-Juve, match di alto profilo nella 36esima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn. Gli abbonati a Sky con Zona Dazn potranno seguire l’incontro anche sul canale 214, con opzioni di streaming disponibili su Sky Go, Now e Dazn.

