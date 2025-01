Orario, probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Dopo il pareggio contro il Como, la Lazio affronta oggi, domenica 19 gennaio, il Verona al Bentegodi. La squadra di Baroni è attualmente quarta in classifica con 36 punti e cerca una vittoria importante per mantenere viva la lotta per la Champions League. D’altra parte, il Verona, allenato da Zanetti, si trova in una situazione difficile, essendo quartultimo con 19 punti e ha bisogno di allontanare il rischio di retrocessione.

Per quanto riguarda le formazioni, nel Verona ci sono alcune incertezze: Magnani spinge per un posto in difesa al posto di Dawidowicz, mentre Serdar pare avvantaggiato su Belayhane, che è anche monitorato dal mercato laziale. Nella Lazio, Baroni ha recuperato Zaccagni, Pedro e Noslin: il capitano dovrebbe tornare al suo posto sulla trequarti, a supporto di Castellanos. Il match avrà inizio alle 18:00.

Le formazioni probabili per il match sono le seguenti:

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Serdar, Lazovic; Kastanos; Tengstedt, Sarr. Allenatore: Zanetti.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Entrambe le squadre hanno motivazioni forti per cercare di ottenere il miglior risultato possibile, dato il significato della partita sia per la zona Champions che per la lotta salvezza. La Lazio cercherà di mantenere la sua posizione nella parte alta della classifica, mentre il Verona avrà l’obiettivo di raccogliere punti vitali per uscire dalla zona retrocessione. La sfida di oggi promette di essere avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per i rispettivi obiettivi.