Orario, precedenti e dove vederla in TV

Dopo la vittoria iniziale contro Alex De Minaur (6-3 6-4), Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per il secondo incontro del girone eliminatorio delle Finals di Torino. L’azzurro si troverà di fronte Taylor Fritz, attualmente numero 5 del ranking ATP, che ha anch’egli ottenuto una vittoria al debutto contro Daniil Medvedev (6-4 6-3). Una vittoria in questa partita sarebbe cruciale per entrambi i giocatori, poiché potrebbe garantire anticipatamente la qualificazione alle semifinali.

Fino ad ora, Sinner e Fritz si sono affrontati in tre occasioni, con il conto che vede due successi per Sinner e una vittoria per l’americano. È interessante notare che tutti i precedenti incontri si sono svolti negli Stati Uniti e su superficie in cemento: due volte a Indian Wells, con una vittoria per parte (Fritz nel 2021 e Sinner nel 2023), e una volta agli Us Open, dove Sinner ha trionfato nella finale dell’ultima edizione del torneo.

L’incontro tra Sinner e Fritz si disputerà martedì 12 ottobre, non prima delle 20.30, subito dopo la partita tra Granollers/Zeballos e Koolhof/Mektic. Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta televisiva su Rai 2, e in streaming su RaiPlay.

Le aspettative sono alte per questa sfida, poiché entrambi i giocatori hanno dimostrato grande forma nelle loro ultime partite e la competizione è intensa. La sfida tra Sinner e Fritz rappresenta non solo un importante passaggio nel girone, ma anche una continuazione di una rivalità che si è cominciata a delineare negli ultimi anni. Sinner, giovane talento del tennis italiano, e Fritz, un giocatore esperto e solido, continueranno a cercare di dimostrare le proprie qualità in un contesto prestigioso come le Finals di Torino. La tensione e l’emozione saranno sicuramente palpabili nel corso di questa competizione, mentre entrambi i tennisti aspirano a proseguire il loro cammino verso il titolo.