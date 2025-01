Orario, precedenti e dove vederla in TV

Melbourne si prepara per la prima semifinale del tabellone maschile degli Australian Open, fissata per il 24 gennaio alla Rod Laver Arena, dove Novak Djokovic affronterà Alexander Zverev. Il tennista serbo ha raggiunto la semifinale dopo aver eliminato Carlos Alcaraz nei quarti, mentre Zverev, numero due al mondo, ha superato Tommy Paul.

L’incontro tra Djokovic e Zverev avrà inizio alle 4.30 ora italiana. I due giocatori si sono sfidati in dieci occasioni, con Djokovic che conduce il bilancio con sette vittorie contro tre sconfitte. Questo rende la sfida particolarmente interessante, considerando le prestazioni di entrambi nel torneo.

La semifinale sarà visibile su Eurosport, con tutte le partite del torneo trasmesse in diretta sui canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 Hd. Gli appassionati potranno seguire l’evento anche tramite streaming su piattaforme come Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.

Con la tensione in crescita e l’aspettativa degli spettatori, la semifinale promette di essere un incontro avvincente tra due dei migliori tennisti del mondo.