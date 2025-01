Orario, precedenti e dove vederla in TV

Lorenzo Sonego è in cerca della sua prima semifinale in uno Slam ai prossimi Australian Open, dove affronterà Ben Shelton, attualmente 20esimo nel ranking mondiale, nei quarti di finale a Melbourne. Sonego ha raggiunto questa fase del torneo dopo aver superato Learner Tien agli ottavi, un trionfo che gli ha permesso di scalare il ranking ATP fino alla 35esima posizione.

La partita tra Sonego e Shelton si disputerà mercoledì 22 gennaio alle 4.30 italiane. I due giocatori si sono già incontrati in due occasioni precedenti, con ciascuno che ha ottenuto una vittoria. Sonego, rappresentante del tennis italiano, punta a continuare la sua corsa, mentre Shelton cercherà di dimostrare il proprio valore sul palcoscenico di uno Slam.

Per quanto riguarda la visione della partita, Sonego-Shelton sarà trasmessa su Eurosport. Tutte le partite del torneo possono essere seguite in diretta sui canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD, con opzioni di streaming disponibili su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn. Questi dettagli rendono accessibile l’evento a un vasto pubblico di appassionati di tennis. Con il crescente interesse per il tennis italiano e la presenza di Sonego tra i migliori tennisti, ci si aspetta una sfida emozionante in questo prestigioso torneo.