orario, precedenti e dove vederla in TV

L’attesa è finita e Jannik Sinner inizia ufficialmente la sua stagione debuttando al primo turno degli Australian Open, dove affronterà il cileno Nicolas Jarry, attualmente 34esimo nel ranking Atp. Sinner, numero uno del mondo, è uno dei favoriti per la vittoria finale, insieme a Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Tuttavia, rimangono delle incertezze riguardanti Djokovic, a causa di un infortunio che ha influenzato il suo finale di stagione nel 2024, obbligandolo a saltare le Finals, che sono state poi vinte da Sinner.

Jannik Sinner arriva a Melbourne da campione in carica, avendo conquistato il suo primo titolo Slam lo scorso anno con una storica rimonta su Daniil Medvedev in finale. L’incontro Sinner-Jarry è previsto per lunedì 13 gennaio alle ore 4 della notte italiana. Si tratta del terzo incontro tra i due tennisti: il bilancio attuale è di 1-1, con la vittoria del cileno sull’erba di ‘s-Hertogenbosch nel 2019 e il successo di Sinner sul cemento di Pechino nel 2024.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Eurosport, e sarà disponibile anche in streaming su Discovery+ e NOW. Questo debutto di Sinner rappresenta un momento importante della sua carriera, dato che l’Australian Open è uno dei tornei più prestigiosi del circuito tennistico, e Sinner è determinato a difendere il titolo e a continuare la sua ascesa nel mondo del tennis. Con il supporto dei suoi fan e la sua determinazione, Jannik cercherà di superare il primo ostacolo rappresentato da Nicolas Jarry, per proseguire il suo cammino verso un possibile secondo titolo Slam consecutivo.