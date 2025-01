Orario, precedenti e dove guardarla in TV

Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella finale degli Australian Open 2025 oggi, domenica 26 gennaio. Sinner cerca il suo secondo titolo consecutivo a Melbourne, dopo aver vinto lo scorso anno contro Daniil Medvedev. D’altro canto, Zverev punta a conquistare il primo titolo Slam della sua carriera.

La finale tra Sinner e Zverev è fissata per oggi alle 9.30 ora italiana. I due tennisti si sono già incrociati sei volte in passato, con Zverev che ha ottenuto quattro vittorie e Sinner solo due. Questo record evidenzia la competitività tra i due, rendendo la finale ancora più attesa.

Per quanto riguarda la trasmissione, la finale sarà visibile su Eurosport, con tutte le partite degli Australian Open trasmesse in diretta sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Gli appassionati potranno seguire l’evento anche in streaming su piattaforme come Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn. Inoltre, la finale sarà visibile in chiaro sul canale Nove, permettendo a un pubblico più ampio di godersi il match.

La finale rappresenta anche un’importante opportunità per entrambi i giocatori. Sinner, giovane talento del tennis mondiale, punta a consolidare la sua posizione di leader nel circuito, mentre Zverev cerca di rompere il ghiaccio nei tornei major, affrontando un avversario di alto livello. La sfida di oggi promette di essere avvincente e piena di emozioni, con i fan che attendono con ansia di vedere chi avrà la meglio in questo importante incontro.