Orario, possibili avversarie dell’Inter e dove vederlo in TV

Dopo le delusioni dei playoff, con Atalanta, Milan e Juventus eliminate, le speranze italiane in Champions League si concentrano sull’Inter. I nerazzurri, che hanno chiuso la fase a gironi al quarto posto, sono l’unico club di Serie A ancora in corsa nella massima competizione europea e oggi, venerdì 21 febbraio, scopriranno chi saranno i loro avversari negli ottavi di finale.

Il sorteggio si svolgerà a Nyon, in Svizzera, alle ore 12. L’Inter potrebbe affrontare due squadre olandesi: il Feyenoord, che ha eliminato il Milan, oppure il Psv Eindhoven, che ha avuto la meglio sulla Juventus. Qualunque sia l’avversario, sarà quindi un incontro contro un club dei Paesi Bassi. La partita d’andata si giocherà in trasferta il 4 o 5 marzo, mentre il ritorno avverrà a San Siro tra l’11 e il 12 marzo.

Per chi desidera seguire il sorteggio in diretta, questo sarà visibile in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) e sui canali Sky Sport e Prime Video. Sarà inoltre possibile assistervi in streaming su NOW e tramite l’app SkyGo. L’Inter si prepara quindi ad affrontare la fase a eliminazione diretta, portando con sé le speranze del calcio italiano.